Hamirpur News: मुख्यमंत्री ने छानी की बेटी नेहा को दिया नियुक्ति पत्र

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नियुक्ति पत्र पाकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार क्षण बताया। नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया। कहा कि वह पूरी निष्ठा से जनसेवा करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। विज्ञापन

नियुक्ति पत्र पाकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार क्षण बताया। नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया। कहा कि वह पूरी निष्ठा से जनसेवा करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

बिवांर (हमीरपुर)। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ज्यूपिटर ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान हमीरपुर जिले के छानी खुर्द गांव निवासी विनोद कुमार की पुत्री नेहा सोनी को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया।