फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   The Chief Minister handed over an appointment letter to Neha, the daughter of Chhani.

Hamirpur News: मुख्यमंत्री ने छानी की बेटी नेहा को दिया नियुक्ति पत्र

Tue, 29 Sep 2026 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
The Chief Minister handed over an appointment letter to Neha, the daughter of Chhani.
बिवांर (हमीरपुर)। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ज्यूपिटर ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान हमीरपुर जिले के छानी खुर्द गांव निवासी विनोद कुमार की पुत्री नेहा सोनी को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया।
विज्ञापन

नियुक्ति पत्र पाकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार क्षण बताया। नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया। कहा कि वह पूरी निष्ठा से जनसेवा करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed