Hamirpur News: सात घंटे अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:29 PM IST
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पौथिया (हमीरपुर)। ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिनों से दिन-रात हो रही घंटों की अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली न आने से गर्मी और मच्छरों के कारण ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। वहीं नलकूप न चल पाने से गांवों में पेयजल संकट भी गहराने लगा है।
पौथिया और चंदौखी पावर स्टेशन से टिकरौली, पारा, सूरजपुर, सिडरा, अमृता, चंदुलीतीर, हेलापुर, कलौलीतीर, सहजना, कीरतपुर, पौथिया, महमूदपुर, सहुरापुर, शिकरी, उजनेड़ी, ललपुरा, कुमहूपुर, भटपुरवा और स्वासा समेत कई गांवों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की उदासीनता के चलते बिना किसी पूर्व सूचना के लंबे समय तक बिजली काटी जा रही है।
ग्रामीण मनोज यादव, राजेश शिवहरे, प्रेम कुमार, कमल, राजेंद्र प्रसाद, राहुल विश्वकर्मा, गणेश सोनकर, पीयूष शुक्ला और वीर सिंह निषाद ने विभागीय अधिकारियों से अघोषित कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। बताया कि 24 घंटे में लगभग सात घंटे अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जा रही है। वर्जन
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पनकी पावर हाउस में तकनीकी खराबी के कारण क्षेत्र को कम बिजली मिल पा रही है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के आधार पर आपूर्ति की जा रही है। समस्या दूर होते ही ग्रामीणों को भरपूर बिजली दी जाएगी। -पवन कुमार, अवर अभियंता
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पौथिया और चंदौखी पावर स्टेशन से टिकरौली, पारा, सूरजपुर, सिडरा, अमृता, चंदुलीतीर, हेलापुर, कलौलीतीर, सहजना, कीरतपुर, पौथिया, महमूदपुर, सहुरापुर, शिकरी, उजनेड़ी, ललपुरा, कुमहूपुर, भटपुरवा और स्वासा समेत कई गांवों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की उदासीनता के चलते बिना किसी पूर्व सूचना के लंबे समय तक बिजली काटी जा रही है।
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ग्रामीण मनोज यादव, राजेश शिवहरे, प्रेम कुमार, कमल, राजेंद्र प्रसाद, राहुल विश्वकर्मा, गणेश सोनकर, पीयूष शुक्ला और वीर सिंह निषाद ने विभागीय अधिकारियों से अघोषित कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। बताया कि 24 घंटे में लगभग सात घंटे अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जा रही है। वर्जन
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पनकी पावर हाउस में तकनीकी खराबी के कारण क्षेत्र को कम बिजली मिल पा रही है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के आधार पर आपूर्ति की जा रही है। समस्या दूर होते ही ग्रामीणों को भरपूर बिजली दी जाएगी। -पवन कुमार, अवर अभियंता