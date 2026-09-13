Hamirpur News: रास्ता रोके जाने व जल निकासी नहीं होने पर सौंपा ज्ञापन

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बता दें कि इसी वार्ड में जल निकासी के मुद्दे पर पूर्व और वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था। पुलिस ने पूर्व अध्यक्ष समेत छह लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज की है।वार्ड नंबर 09 स्थित मुहाल बस स्टैंड नई बस्ती के निवासियों पान कुमारी, रमा, सुधा, अर्चना, रंजना, सुमन, आशा आदि ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि वार्ड की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माया वाल्मीकि और उनके पति घनश्याम जानबूझकर आम रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं और जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होने दे रहे हैं।घटना के मुताबिक, जब वार्ड वासियों ने घरों से पानी निकलने की समस्या को लेकर शिकायत की, तो नाराज होकर माया वाल्मीकि और उनके पति ने मुहाल के आम रास्ते पर चारपाई डालकर आवागमन बाधित कर दिया। वार्ड वासियों का आरोप है कि रास्ते से निकलने पर उन्हें गाली-गलौज किया जाता है और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है।जल निकासी की गंभीर समस्यानाली पर अवरोध और अतिक्रमण के कारण वार्ड में जल निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई है जिससे बारिश के मौसम में घरों में पानी भरने की स्थिति पैदा हो जाती है। वार्ड वासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए नगर पंचायत से त्वरित कार्रवाई करते हुए रास्ता खुलवाने और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है।