Hamirpur News: मां का हत्यारोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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चंदपुरवा बुजुर्ग निवासी आनंदी यादव उर्फ जुल्ली घर के बाहर बैठी मां रामश्री (74) को पीटते हुए अंदर ले गया था। इसके बाद दरवाजा बंद कर सिर पर सब्बल से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी थी। मां की हत्या के बाद आरोपी करीब चार घंटे तक शव के पास ही बैठा रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। विज्ञापन

थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि मृतका की विवाहिता पुत्री सखीरानी ने भाई आनंदी यादव के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद हत्या में प्रयुक्त सब्बल बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में अपने भाई चुक्खी की भी हत्या कर चुका है। उसके खिलाफ थाने में सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंदपुरवा बुजुर्ग निवासी आनंदी यादव उर्फ जुल्ली घर के बाहर बैठी मां रामश्री (74) को पीटते हुए अंदर ले गया था। इसके बाद दरवाजा बंद कर सिर पर सब्बल से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी थी। मां की हत्या के बाद आरोपी करीब चार घंटे तक शव के पास ही बैठा रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था।थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि मृतका की विवाहिता पुत्री सखीरानी ने भाई आनंदी यादव के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद हत्या में प्रयुक्त सब्बल बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में अपने भाई चुक्खी की भी हत्या कर चुका है। उसके खिलाफ थाने में सात आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। शनिवार देर शाम वृद्ध मां की सब्बल से प्रहार कर हत्या करने वाले पुत्र को पुलिस ने हत्या में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। मां के जमीन बेचने से मना करने पर आरोपी नाराज था। मृतका की विवाहिता पुत्री ने भाई के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सब्बल को भी बरामद कर लिया है।