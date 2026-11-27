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कानपुर के बिधनू निवासी अमन ने बताया कि वह वैन परमिट पर चलाते हैं। बृहस्पतिवार को कानपुर से मरीज छोड़ने राठ गए थे। वापस लौटते समय मुस्करा की चार सवारियां बैठा लीं। बिरमा नदी के पुल अप्रोच पर पहुंचे तभी वैन से धुआं निकलने लगा। उन्होंने जैसे ही कार सड़क किनारे खड़ी की, तब तक आग से लपटें उठने लगी। चालक और चारों सवारियों ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियाें ने बचाव कार्य शुरू कराया, लेकिन उससे पहले ही कार जल कर राख हो गई। प्रभारी निरीक्षक कौशल सिंह ने जांच पड़ताल की।

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मुस्करा (हमीरपुर)। हमीरपुर मार्ग पर बृहस्पतिवार दोपहर चलती वैन में आग लग गई। चालक और चार सवारियों ने कूदकर जान बचाई। यह घटना बिहूनी गांव के पास हुई। आग में कार पूरी तरह से जल गई।