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मौदहा (हमीरपुर)। क्षेत्र के ग्राम चकदहा स्थित श्री भगत बाबा सुखधाम गड़रिया खेड़ा आश्रम में 26 और 27 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय भगत बाबा मेला महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। क्षेत्र के दूरदराज गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगत बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और आश्रम में मौजूद संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल बना हुआ है। ग्राम प्रधान अवधेश कुमार यादव ने बताया कि भगत बाबा के प्रति क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में आसपास के गांवों के साथ दूरदराज से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं।