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उत्तर-मध्य रेलवे मंडल झांसी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एनआई कार्य के चलते छह ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया था। अब इन सभी ट्रेनों को निर्धारित तिथियों पर पूर्ववत चलाने का निर्णय लिया गया है। इनमें ग्वालियर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस पांच व छह दिसंबर और प्रयागराज-ग्वालियर एक्सप्रेस छह व सात दिसंबर को पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी। इसी तरह वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा मेमू और बांदा-झांसी मेमू पांच व छह दिसंबर को संचालित होंगी। झांसी-मानिकपुर मेमू पांच और छह दिसंबर व मानिकपुर-झांसी मेमू छह और सात दिसंबर को अपने निर्धारित समय पर चलेगी। इसके अलावा ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस को 30 नवंबर से चार दिसंबर तक 90 मिनट की देरी से चलाने का पूर्व में जारी आदेश भी निरस्त कर दिया गया है। अब यह ट्रेन इन तिथियों में भी समय सारिणी के अनुसार चलेगी।

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महोबा। दोहरीकरण कार्य के लिए हरपालपुर-बेलाताल रेलखंड पर प्रस्तावित नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। इससे रेलवे ने पहले निरस्त व पुनर्निर्धारित की गई ट्रेनों का संचालन पूर्व की तरह समय-सारणी के अनुसार बहाल कर दिया है। ऐसे में महोबा समेत आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी।