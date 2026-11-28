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झलोखर गांव में आयोजित चौपाल में सुमन देवी ने आवास सूची में अपना नाम शामिल कराने की मांग की। वहीं नीरज कुमार ने पंचायत सचिवालय में गंदगी की शिकायत की। शिकायत मिलते ही सचिव आशीष कुमार ने मौके पर सफाई कराई। चौपाल में ग्राम प्रधान गायत्री शिवहरे मौजूद रहीं।बिलौटा गांव में आयोजित ग्राम चौपाल में किसान सम्मान निधि की दो और वृद्धावस्था पेंशन की एक शिकायत दर्ज कराई गई। किसान सौखी लाल और सर्वेश कुमार ने बताया कि उन्हें काफी समय से किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल रही है। वहीं रमेश कुमार ने वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से परेशानी होने की बात कही।अधिकारियों ने शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित आवेदकों का सत्यापन कराया। इस मौके पर ग्राम प्रशासक रामरती और पंचायत सचिव जमाल अहमद मौजूद रहे।