Hamirpur News: मुख्यमंत्री के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित हुए प्रधानाचार्य नवीन अवस्थी
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Sat, 28 Nov 2026 01:10 AM IST
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चरखारी (महोबा)। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नवीन कुमार अवस्थी को उत्कृष्ट कार्यों और सराहनीय योगदान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदत्त प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर शुक्रवार को विद्यालय सभागार में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ आचार्य जयकरण मिश्र व रामबहादुर ने प्रधानाचार्य का तिलक लगाकर स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से मिले प्रशस्ति पत्र को विद्यार्थियों के बीच पढ़कर सुनाया। प्रधानाचार्य ने सम्मान का श्रेय विद्यार्थियों, आचार्यों और प्रबंध समिति के सामूहिक प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पूरे विद्यालय परिवार की मेहनत का परिणाम है।
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