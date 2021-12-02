Hamirpur News: बाइक समेत खाई में गिरे दो युवक

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बिवांर निवासी हरिशंकर (22) अपने साथी महेरा गांव निवासी अरविंद कुमार (40) के साथ बाइक से बांदा से अपने गांव बिवांर जा रहे थे। कपसा गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरी खाई में जा गिरी। राहगीरों ने दोनों को बाहर निकालकर 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल मौदहा में भर्ती कराया जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली मौदहा क्षेत्र के कपसा गांव के पास रविवार को बाइक सवार दो युवक सड़क किनारे पानी से भरी खाई में गिरकर बेहोश हो गए।