Hamirpur News: खाद के लिए समिति में मारामारी, कई खाली हाथ लौटे

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रबी सीजन की तैयारी में जुटे किसानों के लिए खाद की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खाद वितरण की सूचना पर सुबह से ही साधन सहकारी समिति में किसानों की भीड़ जुटी।देखते-ही-देखते किसानों की कतारें लग गई। किसान रामप्रसाद, प्रमोद, हरकुंवर, मुन्ना आदि ने बताया कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिली। एसडीएम ने समिति में पहुंचकर खाद वितरण सुनिश्चित कराया। उन्होंने सचिव को निर्देश दिए कि समिति के सदस्यों के साथ ही अन्य किसानों को खाद का वितरण सुनिश्चित किया जाए।