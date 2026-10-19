Hamirpur News: प्रतिमाओं के भू-विसर्जन के लिए बुलडोजर से नष्ट कर दिए पेड़

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शासन के निर्देश पर इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम पर अभियान चलाकर पौधरोपण किया गया था। नगर पंचायत ने अभियान के तहत सैकड़ों पौधों का रोपण कराया था। ज्यादातर पौधे एमआरएफ सेंटर के बगल में रोपित किए गए थे। अब नवरात्र पर्व में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का समय है।प्रशासन ने भूमि विसर्जन के लिए एमआरएफ सेंटर के पास स्थान को चिह्नित किया है। यहां पर रोपे गए पाैधों को नगर पंचायत ने बुलडोजर से एक झटके में नष्ट करा दिया। ईओ दिनेश चंद्र आर्य ने कहा कि पेड़ काटने का उन्हें दुख है लेकिन विसर्जन के लिए जमीन की व्यवस्था करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ के बदले तीन पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। शीघ्र पौधरोपण कराया जाएगा।