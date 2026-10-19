Hamirpur News: किसान ने घर में फंदा लगाकर दी जान

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मृतक के चचेरे भाई भानु प्रताप ने बताया कि मंगल के पास पांच बीघा कृषि भूमि थी। उसने खेत में उड़द और तिल की फसल बोई थी। शनिवार शाम वह फसल देखने खेत गया था। परिजन के अनुसार फसल खराब होने और कर्ज के चलते वह परेशान था। मंगल पर इंडियन बैंक के क्रेडिट कार्ड का करीब 1.25 लाख रुपये बकाया था। इसके अलावा गांव के कुछ लोगों से भी कर्ज ले रखा था।शनिवार रात करीब नौ बजे मंगल के बेटे रिंकू ने पिता को कमरे में फंदे पर लटका देखा। रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसडीएम विकास कुमार यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फसल खराब होने की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के शराब पीने का आदी होने और जालौन जिले से जुड़े किसी वारंट की बात भी सामने आई है। राजस्व टीम से खेत और फसल की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।