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तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

महोबा। थाना अजनर पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान मवइया मोड़ पर बने यात्री प्रतीक्षालय के पास से अभय राजपूत निवासी बछेछरकलां को पकड़ा। जिसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। विज्ञापन

तमंचे के साथ युवक गिरफ्तारमहोबा। थाना अजनर पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान मवइया मोड़ पर बने यात्री प्रतीक्षालय के पास से अभय राजपूत निवासी बछेछरकलां को पकड़ा। जिसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

महोबा। शहर के रामनगर में निर्माणाधीन छज्जा गिरने से दो श्रमिक घायल हो गए। रहेलिया निवासी जाहर (20) व रघुवीर (25) रामनगर में लेंटर की शटरिंग खोल रहे थे तभी अचानक छज्जा भरभराकर गिर गया। इससे दोनों मलबे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने दोनों को बाहर निकाल जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलोंं ने बताया कि मलबे की चपेट में आने से उन्हें चोटें आईं।