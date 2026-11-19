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पहला मामला-सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि सात मार्च 2022 की शाम करीब आठ बजे वह लाही की फसल की मड़ाई कराने गई थी। घर पर उनकी 11 वर्षीय पुत्री और तीन छोटे बच्चे थे। तभी मौका पाकर मोहल्ले का मान सिंह यादव घर में घुस गया और बेटी संग दुष्कर्म किया। आरोपी ने परिवार को धमकाया। आरोप है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है।दूसरा मामला-बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को शिकायत की थी। बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी उनके पिता के घर में रहती थी। बेटी जब छह दिन की थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तभी से उनके माता-पिता उसे साथ लेकर अलग गांव में रहने लगे थे। छोटे भाई के बांदा के अतर्रा निवासी रिश्तेदार मनोज साहू का उनके घर में आना जाना था। घर के बगल में उनकी बेटी रहती थी। आरोपी युवक बेटी के साथ प्रेम संबंध बनाकर जनवरी 2019 से लेकर 5-6 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। इससे बेटी गर्भवती हो गई। उसके पेट में करीब चार माह का बच्चा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीड़िता का मेडिकल कराकर उक्त युवक के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई।