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-जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षक से बालक-बालिकाओं को कबड्डी का प्रशिक्षण सुबह 9 बजे से।

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मतदाता जागरूकता रैली

-स्वीप अभियान के तहत माध्यमिक व परिषदीय विद्यालयों में मतदाता जागरूकता रैली और रंगोली प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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गोष्ठी

-शहर के रामकथा मार्ग स्थित कोचिंगों के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की ओर से जागरूकता गोष्ठी का आयोजन सुबह 11 बजे से।

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भंडारा

-कस्बा कबरई के मरहठी स्थित हनुमान मंदिर में भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन दोपहर 3 बजे से।

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रामलीला

-कस्बा बेलाताल में चल रही 100वीं रामलीला महोत्सव में सीताहरण की लीला का मंचन रात 8 बजे से।





कबड्डी प्रशिक्षण