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कस्बे के मोहल्ला टिलवापुरा निवासी जय सिंह (21) ने बताया कि रविवार को वह साथी रमेश के साथ बाइक से मेला देखकर लौट रहा था। डिग्री कॉलेज के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद दूसरी बाइक सवारों ने उनके साथ मारपीट की और उसे सड़क किनारे फेंककर भाग गए। आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान गुप्तांग में लोहे की राॅड डाल दी। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच की गई है। दुर्घटना हुई है लेकिन औजार डालने की बात जांच में सामने नहीं आई। मामले के हर पहलू की जांच की गई है। विज्ञापन

कस्बे के मोहल्ला टिलवापुरा निवासी जय सिंह (21) ने बताया कि रविवार को वह साथी रमेश के साथ बाइक से मेला देखकर लौट रहा था। डिग्री कॉलेज के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद दूसरी बाइक सवारों ने उनके साथ मारपीट की और उसे सड़क किनारे फेंककर भाग गए। आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान गुप्तांग में लोहे की राॅड डाल दी। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच की गई है। दुर्घटना हुई है लेकिन औजार डालने की बात जांच में सामने नहीं आई। मामले के हर पहलू की जांच की गई है।

चरखारी (महोबा)। कस्बा चरखारी के ऐतिहासिक गोवर्धन्नाथजू मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की बाइक में दूसरी बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि दूसरी बाइक पर सवार लोगों ने युवकों के साथ मारपीट की और बीच-बचाव करने आए साथी को भी पीटा। एक युवक ने गुप्तांग में लोहे की राॅड डालने का भी आरोप लगाया है।