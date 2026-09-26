Hamirpur News: युवती को बहलाकर ले गया युवक, प्राथमिकी दर्ज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:19 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के वार्ड संख्या छह पंत नगर से एक युवक युवती को बहलाकर ले गया। मां की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके वार्ड का निवासी अंकित वर्मा उसकी पुत्री को (20) अपने साथ ले गया। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।
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