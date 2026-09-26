Hamirpur News: राजर्षि टंडन विवि में होगी एमए लोक प्रशासन की पढ़ाई

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राजकीय वीरभूमि महाविद्यालय में यूपीआरटीओयू का अध्ययन केंद्र संचालित हैं। यहां विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से इस वर्ष से एमए लोक प्रशासन विषय शुरू किया गया है। कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि और प्रबंधन समेत किसी भी संकाय के स्नातक पास छात्र पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन व शासन व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पाठ्यक्रम की विषयवस्तु सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी होगी।अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. प्रदीप कुमार ने बताया कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर हैं। इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथि से पहले प्रवेश ले सकते हैं।