Hamirpur News: कंस डोला के साथ निकली शोभायात्रा, झांकियों ने मोहा मन

शोभायात्रा गुड़ाही बाजार से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मीरा तालाब मैदान पहुंची। शोभायात्रा की आकर्षक झांकियां लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। बारिश में भी युवा ढोल नगाड़ों पर झूमते रहे और लोग छाता लिए साथ चले। कंस और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के बीच भीषण युद्ध का मंचन किया गया। मौदहा कस्बे के अलावा आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे। प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा।बारिश के चलते मीरा तालाब में पानी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को गहरे पानी के आसपास नहीं जाने की हिदायत दी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने के साथ लोगों को सावधानी बरतने के लिए सचेत करते रहे। इसके बावजूद मेले में लोगों की आवाजाही देर तक बनी रही।