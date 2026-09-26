Hamirpur News: डीआईजी व डीएम ने किया मेला क्षेत्र का निरीक्षण

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जिलाधिकारी ने मेले में आने वाले लोगों से तालाब के गहरे पानी में न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश से पानी का स्तर बढ़ गया है। ऐसे में लोग सावधानी बरतें और बच्चों को तालाब व पानी वाले स्थानों से दूर रखें। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेला क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। डीआईजी ने पुलिसकर्मियों को भीड़ पर विशेष नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई के निर्देश दिए।

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मौदहा (हमीरपुर)। ऐतिहासिक कंस मेले के दूसरे दिन शनिवार को बारिश के बीच मेले में सतर्कता बढ़ा दी। डीआईजी राजेश कुमार एस और जिलाधिकारी अशोक कुमार ने गुड़ाही बाजार व अलाव मैदान समेत मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुलिस की तैनाती, भीड़ नियंत्रण और मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को परखा।