Hamirpur News: बारिश के दौरान कच्ची दीवार गिरी, दो घायल

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परिजनों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया जहां से एक घायल को उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दीवार गिरने से गृहस्थी का सामान भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। थाना प्रभारी मनोज पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। एसडीएम सरीला विकास कुमार यादव ने कहा कि पवई में दीवार गिरने से दो लोग घायल हुए हैं। नुकसान का आकलन कराया गया है।

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सरीला। जरिया थाना क्षेत्र के पवई गांव में शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे बारिश के दौरान दृगपाल पुत्र जगराम कोरी के मकान की कच्ची दीवार सड़क की ओर गिर गई। दीवार की चपेट में आने से दो लोग घायल हो गए।