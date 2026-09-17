Hamirpur News: दो गांवों में चोरी, बकरियां और नकदी समेत कागजात चुराए
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
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बिवांर (हमीरपुर)। थाना क्षेत्र के दो गांवों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर बकरियां, नकद रुपये और भूमि संबंधी कागजात चोरी कर ले गए। बांधुर बुजुर्ग गांव में दीनदयाल प्रजापति की तीन और रामदास प्रजापति की पांच बकरियां चुराई गईं।
पुलिस के अनुसार, बुधवार रात चोरों ने जानवर बाड़े से रस्सियां काटकर यह वारदात की। वहीं, निवादा गांव में राहुल सिंह गौतम के घर से 48 हजार रुपये नकद और भूमि संबंधी कागजात चोरी कर लिए गए। राहुल 15 सितंबर को पिता के इलाज के लिए चित्रकूट गए थे। लौटने पर उन्होंने अलमारी का ताला टूटा पाया। दोनों घटनाओं के पीड़ितों ने बिवांर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
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पुलिस के अनुसार, बुधवार रात चोरों ने जानवर बाड़े से रस्सियां काटकर यह वारदात की। वहीं, निवादा गांव में राहुल सिंह गौतम के घर से 48 हजार रुपये नकद और भूमि संबंधी कागजात चोरी कर लिए गए। राहुल 15 सितंबर को पिता के इलाज के लिए चित्रकूट गए थे। लौटने पर उन्होंने अलमारी का ताला टूटा पाया। दोनों घटनाओं के पीड़ितों ने बिवांर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
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