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एसडीएम आदेश सिंह सागर ने 17 से 27 नवंबर तक फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की। इसमें चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। क्षेत्र के 38 मतदेय स्थलों पर 11 दिनों में महज एक-एक फॉर्म-6 प्राप्त हुए जबकि एक बूथ पर नए मतदाता का एक भी आवेदन नहीं मिला। इससे स्पष्ट हुआ कि संबंधित बीएलओ ने पात्र नागरिकों तक पहुंचने और घर-घर संपर्क करने में गंभीर लापरवाही बरती। खासकर 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के प्रयास नाकाफी रहे।मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने संबंधित बीएलओ को तीन दिन के अंदर साक्ष्यों समेत लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत अभियोजन की कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी। इसके तहत पदीय दायित्वों में लापरवाही पर तीन माह से दो वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।24 घंटे में आवेदनों का सत्यापन पूरा करने के निर्देशकुलपहाड़। एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बीएलओ को घर-घर सर्वेक्षण कर छूटे पात्रों के नाम जुड़वाने और लंबित आवेदनों का सत्यापन 24 घंटे में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने युवाओं समेत सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए बीएलओ से संपर्क करने, voters.eci.gov.in पोर्टल व वोटर हेल्पलाइन एप से आवेदन करने की अपील की। जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।