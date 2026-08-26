Hamirpur News: छह दिन पहले डूबे चरवाहे का शव केन नदी में मिला

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शुक्रवार को मौहर गांव निवासी भगवानदीन निषाद (55) भैंसों को नदी उस पार से लाने के लिए मौहर कैथी के मध्य चंद्रावल नदी में उतरा था। नदी में पानी अधिक होने तथा तेज बहाव के चलते यह डूब गया था। तब से इसकी खोजबीन जारी थी। बुधवार को सुबह इसका शव पैलानी थानाक्षेत्र के नरी गांव के समीप नदी में उतराता देखा गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने नाविकों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया और परिजन को सूचित किया। विज्ञापन

सूचना पर बेट रामबाबू रिश्तेदारों और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा और शव की शिनाख्त की। घटना से परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। ग्राम प्रधान राममिलन निषाद ने बताया कि चरवाहे का शव छठवें दिन केन नदी में मिला है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को गांव लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को मौहर गांव निवासी भगवानदीन निषाद (55) भैंसों को नदी उस पार से लाने के लिए मौहर कैथी के मध्य चंद्रावल नदी में उतरा था। नदी में पानी अधिक होने तथा तेज बहाव के चलते यह डूब गया था। तब से इसकी खोजबीन जारी थी। बुधवार को सुबह इसका शव पैलानी थानाक्षेत्र के नरी गांव के समीप नदी में उतराता देखा गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने नाविकों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया और परिजन को सूचित किया।सूचना पर बेट रामबाबू रिश्तेदारों और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा और शव की शिनाख्त की। घटना से परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। ग्राम प्रधान राममिलन निषाद ने बताया कि चरवाहे का शव छठवें दिन केन नदी में मिला है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को गांव लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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भरुआ सुमेरपुर। छह दिन पूर्व चंद्रावल नदी में डूबे चरवाहे का शव बुधवार को बांदा जनपद के पैलानी थानाक्षेत्र के नरी गांव के समीप केन नदी में मिला जो घटनास्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर है। पैलानी थाना पुलिस ने शव को नदी से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए बांदा भेजा है। शव की शिनाख्त चरवाहे के बेटे ने की है। शव पानी में डूबा रहने से फूल गया है।