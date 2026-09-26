Hamirpur News: कनेक्शनों में नहीं लगीं टोटियां, पानी की बर्बादी

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अतरैया निवासी शकुंतला, नीलम, गया प्रसाद, धनीराम, रामदास, गीता देवी, फूला देवी, शांति, यशोदा, रामचरण, पवन कुमार, दिलीप कुमार आदि ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के बाद घरों में पाइप लगा दिए गए हैं। अधिकांश कनेक्शनों में टोटियां नहीं लगाई गई हैं। टोटियां न होने से पानी बहता रहता है। निचले इलाकों में खुले पाइपों की वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता है।गलियों में कीचड़, आवागमन में परेशानीग्रामीणों के मुताबिक गलियों में लगातार पानी बहने से कीचड़ हो गया है जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने टोटियां नहीं लगाईं और कनेक्शन पूर्ण दर्शाकर भुगतान करा लिया। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा है।मामले की जांच कराई जाएगी। कनेक्शनों में टोटियां नहीं लगाए जाने की पुष्टि होने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई होगी। - विजय सिंह, एडीएम नमामि गंगे