Hamirpur News: कबड्डी और खो-खो में विद्यार्थियों ने दिखाया दमखम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय खड़ेही लोधन के शिवम प्रथम रहे। 100 मीटर बालक वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय मसगांव के अनुज और 200 मीटर में इसी विद्यालय के अनुष ने पहला स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग की 100 और 200 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय मसगांव की नीति प्रथम रहीं। कबड्डी के बालक वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय मसगांव की टीम विजेता और उच्च प्राथमिक विद्यालय महेरा की टीम उपविजेता रही।बालिका वर्ग में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय मसगांव ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खड़ेही लोधन की टीम दूसरे स्थान पर रही। खो-खो के बालक वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय मसगांव की टीम प्रथम और उच्च प्राथमिक विद्यालय महेरा की टीम द्वितीय स्थान पर रही। तवा फेंक के बालक वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय के सुमित प्रथम रहे, जबकि खड़ेही लोधन के अभिषेक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक में उच्च प्राथमिक विद्यालय महेरा के सुमित प्रथम रहे। बालिका वर्ग की तवा फेंक स्पर्धा में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खड़ेही लोधन की अंजलि प्रथम और आरुषि द्वितीय रहीं।गोला फेंक में खड़ेही लोधन की अर्पिता ने पहला और अंजलि ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में अनिल कुमार राजपूत और लखनलाल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान मसगांव के नोडल शिक्षक मिथलेश राजपूत, एआरपी हेमंत पाल, आत्माराम राजपूत, अमिताभ सिंह, देवेंद्र सिंह, रामलखन, रामहेत, बृजेंद्र कुमार, भगवान दास, विनोद कुमार, राजकुमार, धर्मपाल, लेखा संबंधी कार्यों में शिवशंकर विश्वकर्मा और आलोक सहित शिक्षक व अनुदेशक मौजूद रहे।समापन पर ब्लॉक व्यायाम शिक्षक उमेश कुमार ने बताया कि आगामी 23 अक्टूबर को इसी खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।