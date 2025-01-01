Hamirpur News: एक दिन की बीएसए बोलीं- अनुभव से बढ़ा आत्मविश्वास

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कुरारा (हमीरपुर)। मिशन शक्ति के अंतर्गत शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा निकेता को एक दिन का बीएसए बनाया गया। छात्रा ने कहा कि एक दिन के अनुभव से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कुरारा की छात्रा निकेता ने शुक्रवार को एक दिन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली। बीएसए मुकेश खरवार ने छात्रा का स्वागत कर अपनी कुर्सी पर बैठाया और विभागीय कामकाज की जानकारी दी। इस दौरान निकेता ने बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न अनुभागों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर उनके कार्यों और जिम्मेदारियों को समझा। उन्होंने डेमो फाइल पर हस्ताक्षर भी किए। निकेता ने कहा कि इस अनुभव से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उनके मन में भविष्य में अधिकारी बनने की इच्छा भी जागी है। बीएसए ने निकेता को होनहार छात्रा बताते हुए प्रोत्साहित किया। संवाद