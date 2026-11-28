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अस्पताल परिसर में लगातार बह रहे पानी की वजह से मुख्य रास्ते पर जलभराव और कीचड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों, बुजुर्गों और तीमारदारों को इस गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कीचड़ और पानी के कारण मार्ग पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।बुंदेलखंड जैसे जल संकट प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की नाक के नीचे ही सैकड़ों लीटर स्वच्छ पानी यूं ही सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि पाइप बंद करने की सुध किसी कर्मचारी या अधिकारी को नहीं है, जिससे एक तरफ पानी की बर्बादी हो रही है तो दूसरी तरफ अस्पताल में गंदगी व संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।अधिकारियों की अनदेखी पर सवालस्थानीय लोगों ने कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर पानी की इतनी बर्बादी और सफाई व्यवस्था की अनदेखी चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन से मामले में संज्ञान लेकर पाइप को तुरंत बंद कराने और परिसर में सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।