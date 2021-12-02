Hamirpur News: संक्रमित पशु काटे तो समय से कराएं इलाज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
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राठ (हमीरपुर)। विश्व रेबीज दिवस पर सीएचसी में सोमवार को जागरूकता शिविर लगाया गया। सीएचसी अधीक्षक व ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अरविंद यादव ने रेबीज से बचाव एवं समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया। चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमित पशु के काटने पर समय से इलाज कराना जरूरी है।
डॉ. अरविंद यादव ने कहा कि रेबीज गंभीर लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी है। कुत्ते, बिल्ली अथवा किसी अन्य संदिग्ध संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने के बाद घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि घटना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले घाव को साबुन और साफ पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से धोएं। घाव में एंटीसेप्टिक पोविडोन आयोडीन लगाया जा सकता है। घाव पर मिर्च, चूना, मिट्टी, तेल, केरोसिन, हल्दी या कोई अन्य जलन पैदा करने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घाव को कसकर बांधने या स्वयं से बंद करने की जगह चिकित्सक से सलाह लें। एंटी रेबीज उपचार जितनी जल्दी शुरू होगा, उतना बेहतर है।
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डॉ. अरविंद यादव ने कहा कि रेबीज गंभीर लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी है। कुत्ते, बिल्ली अथवा किसी अन्य संदिग्ध संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने के बाद घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि घटना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले घाव को साबुन और साफ पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से धोएं। घाव में एंटीसेप्टिक पोविडोन आयोडीन लगाया जा सकता है। घाव पर मिर्च, चूना, मिट्टी, तेल, केरोसिन, हल्दी या कोई अन्य जलन पैदा करने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घाव को कसकर बांधने या स्वयं से बंद करने की जगह चिकित्सक से सलाह लें। एंटी रेबीज उपचार जितनी जल्दी शुरू होगा, उतना बेहतर है।
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