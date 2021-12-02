फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Seek timely treatment if bitten by an infected animal.

Hamirpur News: संक्रमित पशु काटे तो समय से कराएं इलाज

Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Seek timely treatment if bitten by an infected animal.
राठ (हमीरपुर)। विश्व रेबीज दिवस पर सीएचसी में सोमवार को जागरूकता शिविर लगाया गया। सीएचसी अधीक्षक व ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अरविंद यादव ने रेबीज से बचाव एवं समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया। चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमित पशु के काटने पर समय से इलाज कराना जरूरी है।
विज्ञापन

डॉ. अरविंद यादव ने कहा कि रेबीज गंभीर लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी है। कुत्ते, बिल्ली अथवा किसी अन्य संदिग्ध संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने के बाद घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि घटना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले घाव को साबुन और साफ पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से धोएं। घाव में एंटीसेप्टिक पोविडोन आयोडीन लगाया जा सकता है। घाव पर मिर्च, चूना, मिट्टी, तेल, केरोसिन, हल्दी या कोई अन्य जलन पैदा करने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घाव को कसकर बांधने या स्वयं से बंद करने की जगह चिकित्सक से सलाह लें। एंटी रेबीज उपचार जितनी जल्दी शुरू होगा, उतना बेहतर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed