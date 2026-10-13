Hamirpur News: सर्वर ठप होने से बीज वितरण रुका, मायूस लौटे किसान

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रबी की फसलों की बोआई का समय नजदीक आने के बाद किसान बीज के लिए राजकीय बीज भंडार के चक्कर लगा रहे हैं। सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान बीज लेने केंद्र पहुंचे लेकिन पॉश मशीन में सर्वर न होने के कारण वितरण नहीं हो सका। गेहूं, सरसों, राई, चना, मसूर, मटर, जौ, अलसी और जई समेत अन्य रबी फसलों के बीज के लिए किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सोमवार से बीज का वितरण शुरू होना था लेकिन तकनीकी समस्या के चलते किसानों को बीज नहीं मिल सका। राजकीय बीज भंडार के केंद्र प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र पर बीज उपलब्ध है। पॉश मशीन में सर्वर न होने से वितरण नहीं हो सका। मंगलवार से बीज वितरित कराया जाएगा।मांचा निवासी किसान मंगल अली ने कहा कि वह बीज लेने के लिए सुबह ही केंद्र पहुंच गए थे। बीज वितरण शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन सर्वर की समस्या के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। बोआई के समय बीज नहीं मिला तो खेती का काम प्रभावित होगा।मसगवां के किसान मथुरा प्रसाद ने बताया कि बीज लेने आए थे। केंद्र पर बीज उपलब्ध होने के बावजूद वितरण नहीं हो सका। किसानों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विभाग को सर्वर की समस्या दूर कर समय से बीज उपलब्ध कराना चाहिए।बक्छा निवासी किसान धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि रबी की बोवाई के लिए समय पर बीज मिलना जरूरी है। केंद्र पर पहुंचने के बाद भी बीज न मिलने से परेशानी बढ़ गई है। यदि वितरण में देरी हुई तो बोआई प्रभावित होने की आशंका है।