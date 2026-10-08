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Hamirpur News: तीन माह से वेतन नहीं, शिक्षकों ने की थाने में शिकायत

Thu, 08 Oct 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:35 PM IST
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No salary for three months; teachers lodge complaint at police station.
मुस्करा (हमीरपुर)। कस्बा के प्रेमनगर स्थित श्याम दुलैया बाल विद्यालय जूनियर हाईस्कूल में पदस्थ प्रधानाचार्य रियाज मोहम्मद समेत आठ सहायक शिक्षकों ने तीन माह से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। शिक्षकों का कहना है कि वेतन मांगने पर गुरुवार सुबह उन्हें विद्यालय से बाहर कर दिया गया।
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थानाध्यक्ष को दिए प्रार्थना पत्र में शिक्षकों ने बताया कि वे सभी विद्यालय में नियमित शिक्षण कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक माह विद्यालय प्रबंधक आशा सक्सेना से वेतन की मांग की जाती रही, लेकिन आश्वासन के बावजूद तीन माह बीतने के बाद भी किसी शिक्षक को पूरा वेतन नहीं दिया गया। शिक्षकों के अनुसार गुरुवार आठ अक्तूबर को सुबह करीब आठ बजे सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने वेतन की मांग की तो उन्हें विद्यालय से बाहर कर दिया गया। शिक्षकों ने पुलिस से प्रबंधक से बकाया वेतन दिलाए जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य सहित पांच पुरुष और चार महिला शिक्षकों के हस्ताक्षर बताए गए हैं।
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इस संबंध में विद्यालय प्रबंधक आशा सक्सेना ने शिक्षकों के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में फीस जैसे-जैसे प्राप्त हो रही है, उसी क्रम में शिक्षकों का वेतन भी दिया जा रहा है। एक साथ सभी शिक्षकों का वेतन देने के लिए पर्याप्त फीस नहीं आने के कारण भुगतान में विलंब हुआ है। फीस प्राप्त होते ही सभी का बकाया वेतन दे दिया जाएगा।
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