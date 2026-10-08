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Hamirpur News: गांजा रखने के दोषी को 10 माह की सजा

Thu, 08 Oct 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:33 PM IST
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Man convicted of possessing cannabis sentenced to 10 months in jail.
हमीरपुर। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को एक फैसला सुनाया। इसमें पनवाड़ी के मोहल्ला मातनपुरा जिला महोबा निवासी मुकेश को गांजा रखने के आरोप में दोषी करार दिया।
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दोषी को 10 माह की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। राठ थाना पुलिस ने एक जनवरी 2026 को महोबा जिला निवासी मुकेश को एक किलो 450 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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