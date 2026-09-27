Hamirpur News: सरिया, मौरंग-ईंट के दाम छू रहे आसमान

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मौरंग के दाम 40 रुपये प्रति फुट बढ़े हैं और ईंटों में भी 200 से 300 रुपये प्रति हजार की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, सीमेंट के दाम 5 से 10 रुपये प्रति बोरी घटे हैं। इस महंगाई का सीधा असर मकान निर्माण पर पड़ा है जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों ने काम रोक दिया है। कारोबारियों ने बताया कि बिक्री घट गई है और ग्राहक कम आ रहे हैं। फिलहाल दामों में गिरावट के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।महंगाई के चलते रोका निर्माणपहले की अपेक्षा इस समय निर्माण सामग्री के दाम काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में घर बनाना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है। इसके चलते निर्माण कार्य रोक दिया है। - केशव प्रसाद द्विवेदी, मोहल्ला चार थोक।दाम घटने का कर रहे इंतजारपिछले तीन महीने से अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। इस महीने सरिया, ईंट और मौरंग के दाम बढ़ने से काम बंद कर दिया है। दाम घटने का इंतजार कर रहे हैं। बड़े दामों के चलते उनका बजट बिगड़ रहा है। - राजा बाबू तिवारी, मुस्करा।