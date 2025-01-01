Hamirpur News: खो-खो में रेड हाउस के खिलाड़ियों ने मारी बाजी

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बालिका वर्ग की प्रतियोगिता में रेड हाउस की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस की छात्राएं क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में भी रेड हाउस ने बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। ग्रीन हाउस दूसरे और ब्लू हाउस तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के समापन पर विद्यालय प्रशासन ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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मौदहा (हमीरपुर)। कस्बे के सरस्वती पब्लिक स्कूल में चल रही खेलकूद प्रतियोगिताओं में सोमवार को खो-खो प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में रेड हाउस की टीम विजेता रही।