Hamirpur News: डीएपी की किल्लत, एनपीके से भरपाई

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शनिवार को क्रय-विक्रय केंद्र पर 100 किसानों को 400 बोरी से अधिक यूरिया वितरित की गई। केंद्र प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि एनपीके भी उपलब्ध है। वहीं पीसीएफ केंद्र पर 100 से अधिक किसानों को 500 बोरी यूरिया और 90 किसानों को 200 बोरी डीएपी वितरित की गई। वितरण के दौरान महिला किसानों को धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा। रतौली निवासी मुन्नी देवी ने बताया कि उन्हें दो बोरी खाद मिली है, जबकि खेती के लिए चार बोरी की जरूरत है। किसान सत्येंद्र अवस्थी और पूर्व प्रधान बृजेंद्र गौतम ने कृषि योग्य भूमि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है।ग्राम पाटनपुर निवासी राजाराम प्रजापति ने बताया कि उनका नाम 127 नंबर की सूची में था, लेकिन 90 नंबर तक ही खाद वितरित हो सकी। उनके पास तीन बीघा खेती है और खेत में पलेवा हो चुका है। खाद न मिलने से बोआई प्रभावित हो रही है। मकरांव निवासी छोटे लाल ने बताया कि वह 100 नंबर की सूची में थे लेकिन उनका नंबर नहीं आया। उन्हें एक बोरी खाद भी नहीं मिल सकी। बताया कि समय पर खाद नहीं मिली तो रबी की बोआई पिछड़ जाएगी।