Hamirpur News: गहरौली में 24 दिन बाद पंचायत सचिव की तैनाती

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दो सितंबर को गहरौली की गोशाला में गोवंश से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पर तीन सितंबर को जिला प्रशासन और तहसील स्तर के अधिकारियों ने गोशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान गोशाला तक पहुंचने वाला रास्ता दलदल से भरा था। अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ पैदल गोशाला जाना पड़ा था। जांच में जिला विकास अधिकारी नवीन गुप्ता ने ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप कुमार को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया था। अब ग्राम पंचायत में विकास कार्य आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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गहरौली। ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन के 24 दिन बाद गहरौली ग्राम पंचायत को नया सचिव मिल गया। जिला पंचायत राज अधिकारी सुबोध जोशी ने 23 सितंबर को ग्राम पंचायत अधिकारी जयराम कुशवाहा को पंचायत का दायित्व सौंपा। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।