Hamirpur News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की माैत, चचेरा भाई घायल

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हुसैना गांव निवासी वेदप्रकाश वर्मा ने बताया कि उनका भाई अवधेश (20 वर्ष) और चचेरा भाई विकास (30 वर्ष) मुस्करा में बहन के पास रोचना करवाने गए थे। रात करीब 9:30 बजे गांव लौटते समय फटन के पुल से पहले बाइक में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में अवधेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस माैके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी भेजा जहां डॉ. मनुलिका वर्मा ने अवधेश को मृत घोषित कर दिया जबकि विकास का प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।थाना प्रभारी निरीक्षक कौशल सिंह ने बताया कि ट्रक और बाइक को कब्जे में लिया गया है। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। परिजन की शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।