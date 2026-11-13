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Hamirpur News: पाइपलाइन की मरम्मत शुरू, 600 लोगों को मिलेगी राहत

Fri, 13 Nov 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:54 PM IST
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Pipeline repairs begin; 600 people to get relief
फोटो 13 एचएएमपी 10- छह नवंबर को प्रकाशित खबर।
= 6 नवंबर को अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी खबर, 7 नवंबर को पहुंची थी टीम
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- त्योहार के चलते काम में हुई देरी, शुक्रवार से दोबारा शुरू हुआ मरम्मत कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। सुमेरपुर विकासखंड के पत्योरा गांव की प्रजापति और मुस्लिम बस्ती में पिछले करीब 22 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। पाइपलाइन जाम होने से करीब 200 घरों के 600 से अधिक लोग पानी के लिए भटक रहे थे। अमर उजाला में छह नवंबर को समस्या प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद नमामि गंगे की टीम अगले ही दिन गांव पहुंची और मरम्मत शुरू कराई।
त्योहार की छुट्टियों और कार्य की मात्रा अधिक होने से काम अधूरा रह गया, जिसे शुक्रवार से पूरा कराकर आपूर्ति सुचारु की गई। बस्ती निवासी राहुल, इमरान खान, संदीप, जैनब खान, आयशा, साबिया और रीना प्रजापति सहित अन्य लोगों ने कहा कि मरम्मत शुरू होने से उन्हें जल्द पानी की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
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वर्जन
त्योहार के कारण मजदूरों के छुट्टी पर चले जाने से मरम्मत कार्य में देरी हुई। बस्तीवासियों को परेशानी न हो, इसके लिए टीम को दोबारा लगाकर पाइपलाइन ठीक करा दी गई है। - वितुल कुमार, जेई, नमामि गंगे

फोटो 13 एचएएमपी 10- छह नवंबर को प्रकाशित खबर।

फोटो 13 एचएएमपी 10- छह नवंबर को प्रकाशित खबर।

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