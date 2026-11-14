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Hamirpur News: युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या

Sat, 14 Nov 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:01 AM IST
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A young man committed suicide by consuming a poisonous substance.
फोटो 13 एचएएमपी 27- जिला अस्पताल में रोते-विलखते परिजन। संवाद
भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के बांकी रोड निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे नाजुक हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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कस्बे के बांकी रोड की कांशीराम कॉलोनी निवासी श्रीमती ने बताया कि उसका पति वीरेंद्र कुमार (28) बीते 18 अक्टूबर को परदेश से वापस आया था और दीपावली त्यौहार करने के बाद शुक्रवार को वापस जाने की तैयारी थी। लेकिन सुबह उसने जहरीला पदार्थ घटक लिया। जिसे गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत नाजुक होने पर उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक अपने पीछे पत्नी श्रीमती, पुत्र आर्यन एवं पुत्री आव्या को रोता बिलखता छोड़ गया है। संवाद
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