फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Mini-stadium surrounded by bushes, rusting machines.

Hamirpur News: झाड़ियों से घिरा मिनी स्टेडियम, जंग खा रहीं मशीनें

Sat, 26 Sep 2026 11:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Mini-stadium surrounded by bushes, rusting machines.
फोटो 26 एचएएमपी 10- विदोखर मेदनी के स्टेडियम में टूटी पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत विदोखर मेदनी में जूनियर हाईस्कूल के सामने बना मिनी स्टेडियम रखरखाव के अभाव में बदहाल हो गया है। ओपन जिम में लगी मशीनें जंग खाकर जर्जर हो रही हैं। मैदान में चारों ओर झाड़ियों का अंबार लगा है। ग्रामीण और बच्चे स्टेडियम जाने से कतराने लगे हैं।
विज्ञापन

करीब पांच वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत की ओर से जूनियर हाईस्कूल के सामने मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। यहां लोगों के व्यायाम के लिए ओपन जिम की मशीनों के साथ झूले और साइकिल आदि भी लगाए गए थे। देखरेख के अभाव में मशीनें खराब हो चुकी हैं जबकि झूले और साइकिल भी टूट गए हैं।
विज्ञापन

मैदान में उगी कंटीली झाड़ियों से स्टेडियम का उपयोग बंद हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी वित्तीय वर्ष में साफ-सफाई के नाम पर पंचायत की ओर से हजारों रुपये खर्च किए जा चुके हैं लेकिन मौके पर सफाई के कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने स्टेडियम की सफाई कराने और क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंचायत के प्रशासक लालाराम यादव ने बताया कि बारिश के चलते मैदान में झाड़ियां हो गई हैं और मशीनों में जंग लगा है। मौसम साफ होते ही झाड़ियां की सफाई कराकर मशीनों में रंग रोगन कराया जाएगा।

छात्र अतुल कुमार ने बताया कि जिम की सभी मशीनें टूट गई है। प्रधान इनको ठीक नहीं करा रहे हैं जिससे खेलने का मौका ही नहीं मिलता है।

सुनील ने बताया कि जिम लगवाने के बाद इसकी देखरेख नहीं की जा रही है। स्टेडियम के आसपास झाड़ियां है। कीड़े-मकोड़ों का डर रहता है।

फोटो 26 एचएएमपी 10- विदोखर मेदनी के स्टेडियम में टूटी पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद

फोटो 26 एचएएमपी 10- विदोखर मेदनी के स्टेडियम में टूटी पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद

फोटो 26 एचएएमपी 10- विदोखर मेदनी के स्टेडियम में टूटी पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद

फोटो 26 एचएएमपी 10- विदोखर मेदनी के स्टेडियम में टूटी पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed