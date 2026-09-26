Hamirpur News: झाड़ियों से घिरा मिनी स्टेडियम, जंग खा रहीं मशीनें

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करीब पांच वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत की ओर से जूनियर हाईस्कूल के सामने मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। यहां लोगों के व्यायाम के लिए ओपन जिम की मशीनों के साथ झूले और साइकिल आदि भी लगाए गए थे। देखरेख के अभाव में मशीनें खराब हो चुकी हैं जबकि झूले और साइकिल भी टूट गए हैं।मैदान में उगी कंटीली झाड़ियों से स्टेडियम का उपयोग बंद हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी वित्तीय वर्ष में साफ-सफाई के नाम पर पंचायत की ओर से हजारों रुपये खर्च किए जा चुके हैं लेकिन मौके पर सफाई के कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने स्टेडियम की सफाई कराने और क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत कराने की मांग की है।पंचायत के प्रशासक लालाराम यादव ने बताया कि बारिश के चलते मैदान में झाड़ियां हो गई हैं और मशीनों में जंग लगा है। मौसम साफ होते ही झाड़ियां की सफाई कराकर मशीनों में रंग रोगन कराया जाएगा।छात्र अतुल कुमार ने बताया कि जिम की सभी मशीनें टूट गई है। प्रधान इनको ठीक नहीं करा रहे हैं जिससे खेलने का मौका ही नहीं मिलता है।सुनील ने बताया कि जिम लगवाने के बाद इसकी देखरेख नहीं की जा रही है। स्टेडियम के आसपास झाड़ियां है। कीड़े-मकोड़ों का डर रहता है।