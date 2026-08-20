फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Mid-day meal scheme fails, teachers found absent; seven suspended.

Hamirpur News: मिड-डे मील फेल तो कहीं गुरुजी गायब, सात अध्यापक निलंबित

Thu, 20 Aug 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Mid-day meal scheme fails, teachers found absent; seven suspended.
फोटो 20 एचएएमपी 22- कुसमरा कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण करते एडीएम। संवाद
हमीरपुर। स्कूलों में पढ़ाई और मिड-डे मील की हकीकत परखने के लिए डीएम के निर्देश पर दो दिन में 33 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों और दो आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कहीं व्यवस्थाएं पटरी पर मिलीं तो कहीं बेपटरी। स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। बिना सूचना शिक्षक गायब मिले। इन्हीं लापरवाहियों पर सात शिक्षकों को निलंबित किया गया है। वहीं नाै को नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन

सीडीओ अरुण कुमार सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार ने कुम्हऊपुर प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां पर एमडीएम गुणवत्ता युक्त नहीं मिला। सहायक अध्यापक तृप्ति गुप्ता बीते कई दिनों से बगैर सूचना के गैरहाजिर चल रही थी। उन्हें निलंबित कर कुछेछा संबद्ध किया गया। प्राथमिक विद्यालय धनौरी गोहांड में एमडीएम में कीड़े मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रतिभा गुप्ता को निलंबित कर सरसई में संबद्ध किया गया।
विज्ञापन

उच्च प्राथमिक विद्यालय रावतपुर गोहांड में तैनात मुन्ना खां को एसडीएम में चावल की बोरी बेचने के लिए ले जाने के मामले में निलंबित किया गया। कंपोजिट विद्यालय रीवन की शिक्षक संदीपा कुमारी की ओर से की जा रही लापरवाही व एसडीएम में गड़बड़ी, कंपोजिट विद्यालय मुस्करा की प्रभारी प्रधानाध्यापक अवनी गुप्ता की लगातार मिल रही शिकायतों पर डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। खंड शिक्षाधिकारी को खामियों मिलने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया। बीएसए मुकेश खरवार को 17 अगस्त के निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय नैठी में दोपहर 11 बजे शिक्षा मित्र उपस्थित मिले थे। लापरवाही में सहायक अध्यापक रमाकांत पांडेय को निलंबित किया गया। प्राथमिक विद्यालय गुलाबगंज-कुरारा से संबद्ध किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डिप्टी कलेक्टर विकास यादव, एसडीएम और बीएसए ने स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई और मिड-डे मील समेत व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने निलंबन की कार्रवाई की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed