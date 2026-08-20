Hamirpur News: मिड-डे मील फेल तो कहीं गुरुजी गायब, सात अध्यापक निलंबित

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सीडीओ अरुण कुमार सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार ने कुम्हऊपुर प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां पर एमडीएम गुणवत्ता युक्त नहीं मिला। सहायक अध्यापक तृप्ति गुप्ता बीते कई दिनों से बगैर सूचना के गैरहाजिर चल रही थी। उन्हें निलंबित कर कुछेछा संबद्ध किया गया। प्राथमिक विद्यालय धनौरी गोहांड में एमडीएम में कीड़े मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रतिभा गुप्ता को निलंबित कर सरसई में संबद्ध किया गया।उच्च प्राथमिक विद्यालय रावतपुर गोहांड में तैनात मुन्ना खां को एसडीएम में चावल की बोरी बेचने के लिए ले जाने के मामले में निलंबित किया गया। कंपोजिट विद्यालय रीवन की शिक्षक संदीपा कुमारी की ओर से की जा रही लापरवाही व एसडीएम में गड़बड़ी, कंपोजिट विद्यालय मुस्करा की प्रभारी प्रधानाध्यापक अवनी गुप्ता की लगातार मिल रही शिकायतों पर डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। खंड शिक्षाधिकारी को खामियों मिलने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया। बीएसए मुकेश खरवार को 17 अगस्त के निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय नैठी में दोपहर 11 बजे शिक्षा मित्र उपस्थित मिले थे। लापरवाही में सहायक अध्यापक रमाकांत पांडेय को निलंबित किया गया। प्राथमिक विद्यालय गुलाबगंज-कुरारा से संबद्ध किया है।डिप्टी कलेक्टर विकास यादव, एसडीएम और बीएसए ने स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई और मिड-डे मील समेत व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने निलंबन की कार्रवाई की है।