फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Teachers accused the Finance and Accounts Officer of demanding money.

Hamirpur News: शिक्षकों ने लगाया वित्त एवं लेखाधिकारी पर पैसे मांगने का आरोप

Thu, 20 Aug 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Teachers accused the Finance and Accounts Officer of demanding money.
हमीरपुर। एक बार फिर से बीएसए कार्यालय में शिक्षकों के साथ हो रहे शोषण की आवाज जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रादेशिक शिक्षक संघ द्वारा बृहस्पतिवार को बीएसए कार्यालय का घेराव कर बीएसए को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने पेंशन निर्धारण एवं देयकों में पैसे मांगने का आरोप वित्त एवं लेखाधिकारी पर लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिक्षकों ने इससे संबंधित ऑडियो व वीडियो क्लिप भी बीएसए को उपलब्ध कराई हैं। बीएसए ने मामले की जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

शिक्षक मीरा तिवारी, श्रीकुमार राजपूत, हामिद हुसैन आदि शिक्षकों ने बताया कि पेंशन निर्धारण के लिए उनसे 25,000 रुपये की वसूली की गई है। संगठन के जिलामंत्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने बीएसए के सामने इन शिक्षकों के शोषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर इन शिक्षकों से वसूल की गई रकम वापस न की गई और इनके पेंशन में जो कटौती हुई है, अगर उसका संशोधन नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा।
विज्ञापन

वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय सैदपुर की शिक्षिका जीनत बानो ने बताया कि लेखाकार कौशल किशोर द्वारा जो पैसों की मांग उनसे की गई और वह पूर्ण न करने पर उनकी पेंशन में कटौती कर दी गई है। शिक्षिका हेमलता सोनी का आरोप है कि उसके एरियर देय में लेखाकार कौशल किशोर ने 15,000 रुपये की वसूली की है। शिक्षकों ने पैसा वापस कराए जाने व उक्त लेखाकार पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लेखाकार कौशल किशोर ने बताया कि समय से सारे कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी शिक्षक को अपने पास बुलाते नहीं, किसी से फोन में तक बात नहीं करते। किसी की भी पेंशन व देयकों का भुगतान पेंडिंग नहीं है। सारे आरोप निराधार हैं।

बीएसए मुकेश खरवार ने बताया कि राठ क्षेत्र के शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर लेखाकार पर पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। यह बीते मार्च के समय का मामला है। शिक्षकों ने ऑडियो क्लिप भी सुनाई हैं। मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed