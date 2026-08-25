Hamirpur News: लाइनमैन को हटाया, लापरवाही पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

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सोमवार दोपहर करीब दो बजे अकुशल पद पर तैनात पुरैनी निवासी पवन पुत्र रामरतन प्रजापति (30) पीली के डेरा में ट्रांसफार्मर का जंफर जोड़ने के लिए 11 हजार वोल्ट की लाइन के खंभे पर चढ़ा था। काम के लिए शटडाउन लिया गया था। इस दौरान बिजली बहाल होने से पवन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर गया था। विभागीय जांच में शटडाउन लेने और उसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल होने की प्रक्रिया की पड़ताल की गई है। पवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला से मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर भेजा गया। परिजनों के अनुसार अब उसका कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।अकुशल कर्मचारी के खंभे पर चढ़ने पर सवालअधीक्षण अभियंता ज्ञान चंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि अकुशल कर्मचारी को खंभे पर चढ़ाकर विद्युत कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। उसे खंभे पर चढ़ाने वाले की जिम्मेदारी तय होगी। विभागीय व्यवस्था के अनुसार अकुशल लाइनमैन कुशल लाइनमैन के साथ मौके पर जाकर काम में सहयोग करता है। उसके जिम्मे रस्सी, औजार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा नीचे रहकर कुशल कर्मचारी की मदद करना होता है। हाईटेंशन लाइन पर खंभे पर चढ़कर विद्युत कार्य करने की जिम्मेदारी कुशल लाइनमैन की होती है।अकुशल कर्मचारी को खंभे पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो उसे खंभे पर चढ़ाता है, उसकी जिम्मेदारी तय होगी। हादसे के बाद जांच समिति बनाई गई है। राजेंद्र शुक्ल को हटाकर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। राजेंद्र के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। - ज्ञान चंद्र यादव, अधीक्षण अभियंताहादसे की जांच रिपोर्ट में लाइनमैन राजेंद्र शुक्ल की लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। शटडाउन लेने और बिजली आपूर्ति बहाल होने की प्रक्रिया की भी जांच की गई है। सब स्टेशन अधिकारी से शटडाउन का समय और संबंधित लाइन की जानकारी मांगी गई थी। - हरिश्चंद्र वर्मा, उपखंड अधिकारी