फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Household belongings floating in homes; waterlogging on main roads.

Hamirpur News: घरों में तैर रहा गृहस्थी का सामान, मुख्य रास्तों पर जलभराव

Sun, 27 Sep 2026 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Household belongings floating in homes; waterlogging on main roads.
फोटो 27 एचएएमपी 33- मुस्करा क्षेत्र के बंडवा गांव के रपटा के ऊपर से बह रहा बिरमा नदी का पानी। स
गहरौली। मुस्करा मार्ग पर बस स्टैंड से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेट तक करीब 800 मीटर तक सड़क के ऊपर घुटनों तक पानी भरा है। वहीं कस्बा से खरेला जाने वाले मार्ग पर मुस्करा तिराहे पर कई फीट पानी भर गया है। कन्या जूनियर हाईस्कूल और हरिजन प्राथमिक विद्यालय सहित सब्जी मंडी के पास नवीन प्राथमिक स्कूल में करीब दो फीट पानी भर गया है। सबसे खराब स्थिति खरेला मार्ग पर पुन्नियां गांव के पास दोदौ नाले में उफान के चलते पुलिया डूब गई है। इससे गांव के चारों तरफ से पानी भर गया है। पांडे मोहल्ला के सीताराम सोनी ने बताया कि उनका बेटा- भतीजा सुबह कानपुर से आए थे, लेकिन जलभराव के कारण कमर तक पानी में होकर घर पहुंचना पड़ा। क्वाट मोहल्ला के राम सजीवन, जगदीश कुशवाहा, रामबालक, राजाबाबू, केशव, कालीचरन कुशवाहा आदि ने बताया कि बाबू की चक्की के सामने कुशवाहा बस्ती में करीब 12 से अधिक घरों में पानी भर गया। इससे गृहस्थी का सामान पानी में तैर रहा है। डीएम के निर्देश पर बीती देर शाम नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश वर्मा, लेखपाल हिमांशु और सचिव जयराम कुशवाहा गांव पहुंचकर जेसीबी से करीब 200 मीटर की खुदाई कराकर जलनिकासी का कार्य शुरू कराया है।
विज्ञापन


सिंचाई विभाग की बंधी उफनाई, घरों में घुसा पानी

भरुआ सुमेरपुर। कस्बे की उद्योग नगरी के समीप सिंचाई विभाग की बंधी संख्या पांच भारी बारिश के चलते उफना गई। इससे फैक्टरी एरिया के समीप बसी आबादी में पानी भरने लगा और घरों में पानी घुसने लगा। रविवार सुबह नगर पंचायत अध्यक्ष ने जेसीबी की मदद से बंधी को कटवाकर जल निकासी का रास्ता बनाया। सिंचाई विभाग के मेट याकूब खान ने बताया कि बंधी से जल निकासी के लिए लगा पुराना पाइप जाम हो गया था। इसके चलते पानी बस्ती की ओर जाने लगा था।
विज्ञापन




पुलिया न होने से सड़क पर तीन फीट ऊपर बह रहा पानी
कुरारा। कुरारा-मनकी मार्ग से सिवनी ग्राम पंचायत के मजरा जगनपुर जाने वाली सड़क पर पुलिया न होने के कारण बारिश का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। गांव निवासी हरिया, करिया, करन सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के ऊपर करीब तीन फीट पानी बह रहा है।

फोटो 27 एचएएमपी 33- मुस्करा क्षेत्र के बंडवा गांव के रपटा के ऊपर से बह रहा बिरमा नदी का पानी। स

फोटो 27 एचएएमपी 33- मुस्करा क्षेत्र के बंडवा गांव के रपटा के ऊपर से बह रहा बिरमा नदी का पानी। स

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed