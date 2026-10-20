फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Dissatisfaction among farmers regarding land compensation rates

Hamirpur News: भूमि मुआवजे की दरों को लेकर किसानों में असंतोष

Tue, 20 Oct 2026 01:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Dissatisfaction among farmers regarding land compensation rates
मौदहा (हमीरपुर)। बुंदेलखंड औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की चिंताओं के बीच सोमवार को एसडीएम करनवीर सिंह ने रीवन, बिहुनी कला और बिहुनी खुर्द गांवों में चौपाल लगाई। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं। आश्वासन दिया कि अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर दिया जाएगा।
विज्ञापन

औद्योगिक गलियारे के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण करने पर किसानों में मुआवजे की दरों पर असंतोष है। किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। जमीन अधिग्रहीत होने से उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो सकता है। इसी को लेकर रीवन के किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस में ज्ञापन देकर मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग उठाई थी।
विज्ञापन

इससे पहले 27 जुलाई को तहसील पहुंचे किसानों सुनील त्रिपाठी, संतोष कुमार, बाबूलाल, कमतू, शिवकुमार, संजय, कल्लू, सूरजपाल आदि ने बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा देने की मांग की थी। सोमवार को चौपाल में एसडीएम ने किसानों की समस्याएं सुनकर मुआवजे को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए स्थानीय लोगों की मंशा को ध्यान में रखकर काम कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed