Hamirpur News: भूमि मुआवजे की दरों को लेकर किसानों में असंतोष

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औद्योगिक गलियारे के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण करने पर किसानों में मुआवजे की दरों पर असंतोष है। किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। जमीन अधिग्रहीत होने से उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो सकता है। इसी को लेकर रीवन के किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस में ज्ञापन देकर मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग उठाई थी।इससे पहले 27 जुलाई को तहसील पहुंचे किसानों सुनील त्रिपाठी, संतोष कुमार, बाबूलाल, कमतू, शिवकुमार, संजय, कल्लू, सूरजपाल आदि ने बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा देने की मांग की थी। सोमवार को चौपाल में एसडीएम ने किसानों की समस्याएं सुनकर मुआवजे को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए स्थानीय लोगों की मंशा को ध्यान में रखकर काम कर रही है।