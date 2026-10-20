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Hamirpur News: माइनर में पानी नहीं, खेतों की पलेवा पर संकट

Tue, 20 Oct 2026 01:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:11 AM IST
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No water in the minor canal; pre-sowing irrigation of fields at risk
कुरारा (हमीरपुर)। क्षेत्र के भैंसापाली माइनर में पानी न आने से खेतों का पलेवा नहीं हो पा रही है। मजबूरी में किसान निजी नलकूपों से पैसा खर्च कर पलेवा करा रहे हैं।
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गेहूं व अन्य फसलों की बोआई की तैयारी में जुटे किसानों को पलेवा के लिए पानी की आवश्यकता है। भैंसापाली माइनर में पानी नहीं आ रहा। क्षेत्र के कुशौली, डामर, जखेला, जल्ला, चकोठी, रिठारी, झलोखर, पतारा, भैंसापाली, बैजे सलामपुर सहित आसपास के गांवों के किसान सिंचाई के लिए माइनर पर निर्भर हैं। किसान राम रतन कुशवाहा, जखेला के शिवम सिंह आदि ने बताया कि गेहूं की बोआई से पहले पलेवा जरूरी है। माइनर में पानी न आने से खेतों की तैयारी प्रभावित हो रही है। मजबूरी में किसान निजी नलकूपों से पानी खरीदकर पलेवा कर रहे हैं जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। बेतवा नहर प्रखंड हमीरपुर शाखा के अवर अभियंता संजय रजक ने बताया की 25 अक्तूबर से भैंसापाली माइनर में पानी छोड़ा जाएगा।
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