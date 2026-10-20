Hamirpur News: बंदर ने छात्र पर हमला कर किया लहूलुहान

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परिजन के अनुसार शाहनवाज लहूलुहान हालत में रोते हुए घर पहुंचा। घटना के बाद से वह स्कूल और कोचिंग जाने से डर रहा है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कॉलेज के आसपास बंदरों का जमावड़ा रहता है। पास में जूनियर विद्यालय होने से बच्चों पर खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि बंदर पहले भी कई लोगों को काट चुके हैं लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।

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भरुआ सुमेरपुर। इंगोहटा गांव में बंदरों का आतंक बढ़ने से स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। रविवार को कोचिंग से घर लौट रहे कक्षा दो के छात्र शहनवाज पर लक्ष्मीचंद पालीवाल इंटर कॉलेज के सामने बंदर ने हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया।