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मौदहा। इचौली गांव में शतचंडी महायज्ञ व कलश यात्रा सुबह 11 बजे से।

मौदहा। पाटनपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 1 बजे से।

सुमेरपुर। बोड़ा धर्मशाला के सामने श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 1 बजे से।



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विशेष अभियान

हमीरपुर। सभी मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन को विशेष अभियान सुबह 10 बजे से।

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क्रिकेट

बिवांर। मिनी ग्रामीण स्टेडियम में आदर्श क्रिकेट कप टूर्नामेंट सुबह 11 बजे से।

मौदहा। रहमानिया खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 12 बजे से।

धर्म-कर्म