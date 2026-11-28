Hamirpur News: हमीरपुर के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Sat, 28 Nov 2026 12:44 AM IST
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धर्म-कर्म
मौदहा। इचौली गांव में शतचंडी महायज्ञ व कलश यात्रा सुबह 11 बजे से।
मौदहा। पाटनपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 1 बजे से।
सुमेरपुर। बोड़ा धर्मशाला के सामने श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 1 बजे से।
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विशेष अभियान
हमीरपुर। सभी मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन को विशेष अभियान सुबह 10 बजे से।
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क्रिकेट
बिवांर। मिनी ग्रामीण स्टेडियम में आदर्श क्रिकेट कप टूर्नामेंट सुबह 11 बजे से।
मौदहा। रहमानिया खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 12 बजे से।
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मौदहा। इचौली गांव में शतचंडी महायज्ञ व कलश यात्रा सुबह 11 बजे से।
मौदहा। पाटनपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 1 बजे से।
सुमेरपुर। बोड़ा धर्मशाला के सामने श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 1 बजे से।
विशेष अभियान
हमीरपुर। सभी मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन को विशेष अभियान सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट
बिवांर। मिनी ग्रामीण स्टेडियम में आदर्श क्रिकेट कप टूर्नामेंट सुबह 11 बजे से।
मौदहा। रहमानिया खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 12 बजे से।