Hamirpur News: जिलाध्यक्ष समेत कांग्रेस के आठ नेता नजरबंद

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जिलाध्यक्ष गोविंद अहिरवार को दिन में उनके घर पर नजरबंद किया गया। वहीं महिला सभा की जिलाध्यक्ष प्रिया द्विवेदी के घर रात में पुलिस पहुंची और उन्हें भी नजरबंद कर लिया। जिला सचिव दीपक चक्रवर्ती और पूर्व प्रदेश सचिव देवेंद्र मोहन चौबे के आवास पर भी रात में पुलिस पहुंची। उज्जवल पाठक को भी नजरबंद किया गया। मौदहा में नगर अध्यक्ष अहमद हसन, सलीम अहमद और राजू उर्फ शफकत उल्ला को भी नजरबंद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की योगी सरकार डरी हुई है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोविंद अहिरवार ने कहा कि सरकार विरोध के स्वर नहीं सुन पा रही है। अधिवक्ता देवेंद्र मोहन चौबे ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के इस कदम को अनैतिक करार दिया। वहीं प्रिया द्विवेदी ने कहा कि पुलिस सत्ता के इशारे पर काम कर रही है।